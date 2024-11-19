الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت خلال ساعة 11 مسيرة أوكرانية كانت تحلق فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط المسيرات بين الساعة 18:00 والساعة 19:00 بتوقيت موسكو.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن أطقم منظومات "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية خمسة صواريخ باليستية من طراز "أتاكمس" أمريكية الصنع، فيما ألحقت أضرارا بالسادس الذي سقط حطامه على منطقة فنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك.

وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.