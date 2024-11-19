نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ولاد المحظوظة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة هيفاء وهبى لعرض فيلم "ولاد المحظوظة"، ومن المقرر الإعلان عن موعد طرحه خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف هيثم سعيد.

فيلم “ولاد المحظوظة” بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدورأحداثه في إطار لايت رومانسى، ووتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

وعلى صعيد الدراما، تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى للمشاركة فى السباق الرمضانى لعام ٢٠٢٥ من خلال مسلسلها الجديد «مية دهب»، والذى يأتى كنتاج تعاون مشترك بين شركات «الهرم للإنتاج الفنى»، و«ماركيز هاوس»، و«ساند».

وعلمنا من مصادر مقربة من وهبي، أن المسلسل يحمل طابعًا دراميًا مشوقًا، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل. كما أفادت المصادر بأن الفنان أحمد صلاح حسنى تم ترشيحه ليكون بطلًا أمام وهبي، وقد وافقت الأخيرة على هذا الاختيار، ليتم التعاقد معه بشكل رسمى.