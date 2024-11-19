شكرا لاهتمامك لمعرفة “الدفعة 84”.. موعد نزول حساب المواطن الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024 وخطوات الاستعلام عن الاهلية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

في ظل التساؤلات المتزايدة من المستفيدين حول موعد نزول حساب المواطن الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024، أصدرت وزارة الموارد البشرية بيانًا هامًا يوضح آخر المستجدات حول برنامج الدعم، يأتي هذا البيان في الوقت الذي يترقب فيه آلاف الأسر السعودية صرف الدفعة الجديدة، خاصةً بعد الزيادة في أسعار بعض السلع الأساسية.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف الدفعة الـ 84 من حساب المواطن لشهر نوفمبر 2024 سيكون يوم الأحد العاشر من نوفمبر الموافق الثامن من جمادى الأول 1446 هـ، ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى عدم الالتفات للشائعات التي تتحدث عن تغيير في موعد الصرف، مؤكدة أن المعلومات الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق به.

خطوات الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن

إليكم الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن:

قم بزيارة موقع حساب المواطن الرسمي.

ثم ابحث عن أيقونة أو رابط يحمل اسم “حاسبة الدعم التقديري” أو ما شابه.

بعد ذلك قم بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة، مثل عدد التابعين أقل من 18 عامًا وأكثر من 18 عامًا، وكذلك إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

ثم انقر على زر “احسب” لمعرفة التقدير المبدئي للدعم الذي تستحقه.

أسباب نقص دعم الحساب

قد يتغير مبلغ الدعم الذي تتلقاه من برنامج حساب المواطن بناءً على عدة عوامل، منها: