شكرا لاهتمامك لمعرفة بأقوي الامكانيات وبأداء خرافي وسعر مغري.. سعر و مواصفات Oppo A60 بالتفصيل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يكثر البحث عن سعر و مواصفات Oppo A60، حيث يعتبر الهاتف هو أحدث إصدار قامت شركة أوبو بإنتاجه مؤخرًا لكي يستكمل سلسلة إصدارات أوبو العالمية، وأن هذا الهاتف مزود بخاصية ال GPS لتحديد الأماكن المختلفة، وكذلك بالإضافة إلى أن الهاتف مدعم بشريحتين إتصال، مع وجود منفذ خاص لإدخال كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين، كما أن الهاتف مدعم بطرق الحماية ويأتي بخاصية Face Unlock وذلك لفتح الجهاز ببصمة الوجه، وسوف نتناول الأمر من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز.

سعر و مواصفات Oppo A60

لقد ازدادت معدلات البحث حول التعرف علي سعر و مواصفات Oppo A60 بالتفصيل عبر محركات البحث الرائجة، حيث يختلف سعره من بلد لأخري كما الاتى:

يكون سعر نسخة 256 جيجا و8 جيجا رام في الإمارات بنحو قيمة تصل الي حوالي 700 درهم،

يكون سعر نفس هذه النسخة في مصر بنحو قيمة تصل الي حوالي 8400 جنيه.

يكون سعر نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام في مصر بنحو قيمة تصل الي حوالي 7850 جنيه.

مواصفات هاتف Oppo A60

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز مواصفات هاتف Oppo A60 كما الاتى من خلال السطور القادمة: