شكرا لاهتمامك لمعرفة بأقوي الامكانيات وبأداء خرافي وسعر مغري.. سعر و مواصفات Oppo A60 بالتفصيل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يكثر البحث عن سعر و مواصفات Oppo A60، حيث يعتبر الهاتف هو أحدث إصدار قامت شركة أوبو بإنتاجه مؤخرًا لكي يستكمل سلسلة إصدارات أوبو العالمية، وأن هذا الهاتف مزود بخاصية ال GPS لتحديد الأماكن المختلفة، وكذلك بالإضافة إلى أن الهاتف مدعم بشريحتين إتصال، مع وجود منفذ خاص لإدخال كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين، كما أن الهاتف مدعم بطرق الحماية ويأتي بخاصية Face Unlock وذلك لفتح الجهاز ببصمة الوجه، وسوف نتناول الأمر من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز.
سعر و مواصفات Oppo A60
لقد ازدادت معدلات البحث حول التعرف علي سعر و مواصفات Oppo A60 بالتفصيل عبر محركات البحث الرائجة، حيث يختلف سعره من بلد لأخري كما الاتى:
- يكون سعر نسخة 256 جيجا و8 جيجا رام في الإمارات بنحو قيمة تصل الي حوالي 700 درهم،
- يكون سعر نفس هذه النسخة في مصر بنحو قيمة تصل الي حوالي 8400 جنيه.
- يكون سعر نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام في مصر بنحو قيمة تصل الي حوالي 7850 جنيه.
مواصفات هاتف Oppo A60
اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز مواصفات هاتف Oppo A60 كما الاتى من خلال السطور القادمة:
- من أهم مواصفات الهاتف المعالج: Qualcomm Snapdragon 680 مع معالج رسومي Adreno 610.
- من أهم مواصفات الهاتف التخزين في الإصدار الأول: 128 جيجا بايت ذاكرة صلبة مع 8 جيجا بايت رام.
- من أهم مواصفات الهاتف التخزين في الإصدار الثاني: 256 جيجا بايت ذاكرة صلبة مع 8 جيجا بايت رام.
- من أهم مواصفات الهاتف الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة (الأولى بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية بدقة 2 ميجا بكسل).
- من أهم مواصفات الهاتف الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بكسل.
- من أهم مواصفات الهاتف مساحة الشاشة: 6.67 إنش.
- من أهم مواصفات الهاتف معدل السطوع: 950 شمعة.
- من أهم مواصفات الهاتف معدل التحديث: 90Hz.
- من أهم مواصفات الهاتف التصميم: ثقب في منتصف الشاشة.
- من أهم مواصفات الهاتف نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة أوبو ColorOS.
- من أهم مواصفات الهاتف البطارية سعة البطارية: 5000 مللي أمبير.
- من أهم مواصفات الهاتف قوة الشحن السريع: 45 واط.