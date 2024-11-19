شكرا لاهتمامك لمعرفة سعر و مواصفات honor x7c الإصدار الجديد لعام 2024| بالتفاصيل الكاملة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أطلقت شركة HONOR هاتفها الجديد HONOR X7c، المصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء العالي والسعر المناسب، مقدمة مواصفات honor x7c، حيث يتميز الهاتف بتصميم عصري ومواصفات تقنية متقدمة، بما في ذلك معالج قوي وكاميرا عالية الدقة، إلى جانب شاشة كبيرة وبطارية طويلة الأمد، فمن خلال موقعنا “إقرأ نيوز” نستعرض جميع تفاصيل ومواصفات هاتف HONOR X7c وسعره، مما يجعله خيارًا قويًا ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.

مواصفات honor x7c

إليكم سنعرض مواصفات honor x7c عبر السطور القليلة القادمة، وهي كالتالي:

الخامات الخارجية: مصنوع من البلاستيك بالكامل، لوزن أخف وسهولة الاستخدام.

مقاومة الماء والغبار: مزود بشهادة IP64 لمقاوم الماء والغبار، مما يجعله ملائمًا للاستخدام اليومي.

تركيب الشريحة: يدعم تركيب شريحتين 4G، ولكنه لا يدعم إضافة كارت ميموري لتوسيع الذاكرة.

الشاشة: من نوع TFT LCD، بحجم 6.77 بوصة، ودقة 720 × 1610 بيكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة مع كثافة 261 بيكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 120Hz.

المعالج: يتميز بمعالج كوالكوم سناب دراجون 685، الذي يمتاز بأداء عالي بفضل تصميمه ثماني النواة، حيث يعمل بتردد Cortex A73 (2.8 GHz).

دقة المعالج: دقته 6 نانو متر، مما يسهم في تحسين الأداء وكفاءة الطاقة.

معالج الرسوم: مزود بنظام Adreno 610، مما يعزز من أداء الرسوميات والألعاب.

نظام التشغيل: يعمل بنظام هونر MagicOS 8، والذي يعتمد على Android 14.

الذاكرة والتخزين: يوجد خياران للذاكرة، الأول 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، والثاني 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت RAM، لتعزيز أداء الهاتف.

الكاميرا الأمامية: تأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0، تدعم تصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.

الكاميرا الخلفية: تتكون من كاميرا مزدوجة، الأولى بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.4، والتي تستخدم لوضع العزل.

تصوير الفيديو الخلفي: يدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p@30fps، مع فلاش LED، لتحسين تجربة تصوير ممتازة.

السماعات: تتميز بنظام صوت Stereo، لتجربة الصوت أثناء المشاهدة أو الاستماع.

منفذ السماعات: يدعم منفذ قياس 3.5 مللي للسماعات التقليدية.

الدفع اللاتلامسي: يتوفر مستشعر NFC لإجراء المدفوعات بشكل سهل وآمن.

مستشعرات الأمان: زود بصمة الإصبع الموجود على زر الطاقة، وفتح عن طريق التعرف على الوجه.

مستشعر التقارب: يتيح مستشعر التقارب، توفير الطاقة خلال المكالمات.

البطارية: تأتي بسعة 6000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات عبر منفذ USB Type-C، مما يسهل عملية إعادة الشحن.

الألوان المتاحة: يأتي بالون الأسود والأخضر والأبيض، لتوفير خيارات متنوعة للمستخدمين.

سعر هاتف HONOR X7c

يأتي هاتف HONOR X7c بسعر اقتصادي يناسب الميزانية، وفقًا للمواصفات المميزة التي يقدمها، بفضل مواصفاته القوية وسعره المناسب، يمثل هاتف HONOR X7c خيارًا ممتازًا في فئة الهواتف الاقتصادية وينافس بقوة في السوق، واسعره كالتالي: