شكرا لاهتمامك لمعرفة التقديم على التجنيد الموحد 1446 عبر منصة tajnid.mod.gov.sa وشروط القبول للرجال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

هناك الكثير ممن المواطنين يهتمون بمعرفة التقديم على التجنيد الموحد 1446، وذلك بعد ان اعلنت وزارة الدفاع السعودية عن قبول مجموعة كبيرة من حاملي شهادي الدبلوم من الرجال والسيدات السعوديين والتي يريد الكثير منهم الحصول علي الخطوات الصحيحة للتقديم وشروط القبول من الرجال والنساء حتي يتم القبول في وزارة الدفاع.

التقديم على التجنيد الموحد 1446

وتأتي عدة شروط حددتها وزارة الدفاع حتي يتم التقديم على التجنيد الموحد 1446، ومن يرغب في التسجيل في الوظائف التي اتاحتها الوزارة ان يقوم بقراءة هذه الشروط جيدا والتي تأتي كالاتي.

شروط التقديم للرجال

يجب ان يكون طول المتقدم لا يقل عن 160 سم.

كما يجب ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

كما يجب علي المتقدم ألا يكون عامل في جهة حكومية.

كما يجب ان يكون المتقدم حامل هو ووالداه الجنسية السعودية.

كما يجب ان يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية.

كما يجب ان يكون المتقدم حاصل على شهادة دبلوم كحد أدنى.

كما يجب ان يكون المتقدم حسن السير والسمعة وألا يكون قد بارتكاب جرائم مخلة بالشرف.

يجب علي المتقدم ان يقوم باجتياز المقابلات الشخصية.

خطوات التقديم علي التجنيد الموحد