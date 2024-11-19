الرياضة

هشام حنفي: سعفان الصغير المسؤول عن اختيار حراس المرمى ولدي تحفظ على عدم الدفع بحسام عبدالمجيد أساسيًا

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال هشام حنفي نحم النادي السابق،  إن تعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا اليوم مُرضي بسبب غياب العديد من الأساسيين.

هشام حنفي: سعفان الصغير المسؤول عن اختيار الحراس

 

وتابع هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "المسؤول الأول عن اختيارات حراس المرمى هو سعفان الصغير والحراس الأربعة للمنتخب ممتازين".

 

وأضاف: "مصطفى شوبير كان سببا رئيسيا في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ويستحق حراسة المنتخب".

وأكمل:" المدرب له الحق في اختيار أي لاعب وهو سبب تواجد العديد من الأسماء في آخر مباراتين للمنتخب".

واختتم هشام حنفي: "لدي تحفظ فقط على عدم مشاركة حسام عبد المجيد بشكل أساسي خلال المباراتين".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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