نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سفر الأهلي إلى قطر لاستكمال بطولة كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل استكمال بطولة كأس إنتركونتيننتال أبطال القارات من نصف نهائي البطولة.

وتأهل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، إلى نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، عقب الفوز ضد العين الإماراتي، بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في ربع النهائي والتتويج بلقب القارات الثلاث.

موعد سفر الأهلي إلى قطر لاستكمال بطولة كأس إنتركونتيننتال

وقرر كولر، سفر بعثة الفريق إلى الدوحة، يوم 10 ديسمبر المقبل، لخوض نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال والذي يحمل لقب كأس التحدي أمام الفائر بديربي الأمريكتين المقرر له 14 من الشهر نفسه.

ويستعد الأهلي لاستضافة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، 22 نوفمبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم 2024-2025.

