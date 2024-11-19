لن تصدقي اسرار تغيير لون الشعر طبيعيا اللون النبيتى الفاتح بدون صبغة في البيت

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رياض - احمد صلاح - اسرار تغيير لون الشعر طبيعيا اللون النبيتى الفاتح الكثير من النساء يرغبون في تحديث مظهرهن من وقت لآخر، ومن ضمن الأشياء التي تعمل على تحديث المظهر أبرزها هو لون الشعر وتغييره، وليس معنى تغيير لون الشعر هو اللجوء إلى الأصباغ والمواد الصناعية حيث أنها تعمل على إضرار الشعر وتلفه، لذلك، عند تجديد لون الشعر، يجب استخدام مواد طبيعية آمنة.

اسرار تغيير لون الشعر طبيعيا اللون النبيتى الفاتح

تغييرلون الشعر طبيعيا اللون النبيتى قومي بإحضار 1 كوب ممتلئ من من الكركديه المطحون “عناب”.

من الممكن ان تقومي بطحنه في منزلك.

والكركديه هو عنصر أساسي في عمل الصبغة، على عكس لونه الأحمر الطبيعي، يمكنه أيضًا تقوية الشعر وإعطائه لمعانًا، وهو

مناسب لجميع أنواع الشعر، وعليه حوالي نصف كوب واحد من الخل الأبيض، نحتاج إلى استخدامه لإصلاح اللون الأحمر كصبغة شعر طبيعية.

حنة بلدى “أو بمعنى أخر الحنة المطحونة” يجب الحصول على حنة طبيعية 100٪ عالية الجودة وليس مضاف له أي شيء أخر.

لذلك، فإن مصدر الحناء من صانع عطور موثوق به أو شركة منتج طبيعي مهم للغاية.

طريقة تجهيز وصفة تغيير لون الشعر طبيعيا