انت الأن تتابع خبر "معجزة هتخليكي برنسيسة”.. هاتي علبة كريم بانثينول من الصيدلية وتعالي أقولك هتعملى بيه ايه... معجزات هتشوفيها بعينك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الحاضر، تريد الكثير من النساء طرق فعالة للحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة خالية من العيوب، ويعد كريم بانثينول أحد الحلول المثالية لذلك، فهو غني بمادة البانثينول التي تقدم ترطيبًا عميقًا للبشرة، كما يساعد هذا الكريم في الحفاظ على توازن رطوبة الجلد، مما يمنح البشرة مظهرًا صحيًا وحيويًا، وبالإضافة إلى ذلك، يتميز كريم بانثينول بقدرته على تهدئة الالتهابات والاحمرار الناجم عن التعرض لأشعة الشمس أو التلوث، مما يجعله خيارًا مثاليًا للبشرة المتهيجة أو المتعبة.

المقادير اللازمة لوصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة

لصنع وصفة فعالة لتفتيح البشرة باستخدام كريم بانثينول، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقتان من كريم بانثينول

ملعقة من النشاء

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من ماء الورد

تعتبر هذه المكونات الطبيعية من العوامل الفعالة في تعزيز إشراقة البشرة وتنقيتها.

طريقة التحضير والاستخدام

الخطوة الأولى هي مزج جميع المكونات معًا بشكل جيد حتى الحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك، قومي بتوزيع الخليط على بشرتك واتركيه لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

بمجرد انتهاء الوقت، اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

قبل تطبيق الوصفة على كامل وجهك، من الأفضل اختبارها أولًا على منطقة صغيرة من البشرة للتيقن من عدم حدوث أي تفاعل تحسسي.