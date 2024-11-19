انت الأن تتابع خبر معجزة الخميرة لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود بشكل طبيعي لوجه ممتلئ وجميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم كل السيدات وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج بتسمين الوجه والخدود لأنه يزيد من جمالهم ويعطيهم جاذبية خاصة عند وضع المكياج من الروج وكريم الأساس فأصبح تسمين الوجه والخدود موضة فى هذا العصر تتجه إليها كل الفتيات لأن الخدود والوجه النحيف يعطي شكل غير جميل وهذه المشكلة لها عدة أسباب مثل العوامل الوراثية وكثرة التعرض لأشعة الشمس المحرقة وتناول بعض الأدوية وغيرها فكل هذا يسبب فى ظهور الخدود والوجه بشكل نحيل، فالبعض يلجأ إلى إستخدام حقن الفيلر والبوتكس التى أصبحت لها شهرة واسعة فى عالم التجميل، ولكن إستخدامها يسبب بعض الأضرار فعند حقن الوجه والخدود تزيد من حجمه ولكن بشكل غير طبيعي، وغير هذا ليس من مرة واحدة فقط بل يحتاج الأمر إلى الحقن عدة مرات، والاستمرار دائما فى الحقن، وتسبب الألم ويمكن أن تسبب بعض الأمراض الجلدية، ولكن فى هذا المقال سوف نعرض إليكي وصفة طبيعية وآمنه وصحية على البشرة والمكونة من الخميرة وزيت جوز الهند والعسل الأبيض وخل التفاح وعصير الليمون فيمكن تحضير هذه الخلطة فى المنزل لأن مكوناتها متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار تناسب الجميع فهى لا تأخذ سوى دقائق فى تحضيرها.

نجد العديد من النساء يلجأون إلى الذهاب إلى مراكز التجميل ليقومون بتسمين الوجه والخدود ففي هذه الأماكن توجد بعض الأجهزة التي تعمل على ذلك، ولكن كل هذه الأجهزة لا تكون صحية على البشرة فهي قد تصيبها ببعض الأمراض التي يصعب التخلص منها أو علاجها لذلك الحل الأفضل لتسمين الوجه والخدود هو إستعمال وصفة طبيعية.

مكونات تسمين الوجه والخدود

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من خل التفاح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زبدة الشيا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

طريقة عمل وصفة طبيعية لتسمين الخدود والوجه

فى البداية نحضر وعاء ونضع به الخميرة الجافة الفورية وزيت جوز الهند وزبدة الشيا وزيت إكليل الجبل ثم نقوم بتسخينها فى حمام مائي دافئ ثم نتركه جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يبرد.

وبعد ذللك نضيف إلى خليط الزيوت العسل الأبيض وخل التفاح وعصير الليمون والحليب البودرة والزبادي ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نقوم بتنظيف الوجه جيدا بالماء البارد حتى يعمل على فتح المسام.

وبعد ذلك نبدأ بتوزيع الخلطة على الوجه وبشكل دائري وبرفق ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ويكرر وضع هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع حتى يظهر تسمين الوجه والخدود بشكل طبيعي.

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