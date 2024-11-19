دوري الأمم الأوروبية (C1): السويد تستضيف إذربيجان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تلتقي السويد وإذربيجان، اليوم الثلاثاء، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية، وتلعب سلوفاكيا مع إستونيا بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة (C1)

إذربيجان × السويد 1-3

أستونيا × سلوفاكيا 0-1

سلوفاكيا × إذربيجان 2-0

السويد × أستونيا 3-0

إستونيا × إذربيجان 3-1

سلوفاكيا × السويد 2-2

إذربيجان × سلوفاكيا 1-3

إستونيا × السويد 0-3

إذربيجان × إستونيا 0-0

السويد × سلوفاكيا 2-1

ترتيب المجموعة (C1)

1- السويد: 13 نقطة (13-4)

2- سلوفاكيا: 10 نقاط (9-5)

3- إستونيا: 4 نقاط (3- 8)

4- إذربيجان: نقطة واحدة (3- 11)