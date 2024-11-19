نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية (C1): السويد تستضيف إذربيجان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تلتقي السويد وإذربيجان، اليوم الثلاثاء، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية، وتلعب سلوفاكيا مع إستونيا بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في المجموعة (C1)
إذربيجان × السويد 1-3
أستونيا × سلوفاكيا 0-1
سلوفاكيا × إذربيجان 2-0
السويد × أستونيا 3-0
إستونيا × إذربيجان 3-1
سلوفاكيا × السويد 2-2
إذربيجان × سلوفاكيا 1-3
إستونيا × السويد 0-3
إذربيجان × إستونيا 0-0
السويد × سلوفاكيا 2-1
ترتيب المجموعة (C1)
1- السويد: 13 نقطة (13-4)
2- سلوفاكيا: 10 نقاط (9-5)
3- إستونيا: 4 نقاط (3- 8)
4- إذربيجان: نقطة واحدة (3- 11)