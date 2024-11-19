نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية (A3): المجر تستقبل ألمانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الثلاثاء، الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية (جولة رفع عتب) فتلتقي البوسنة والهرسك مع هولندا الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والمجر مع ألمانيا بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في المجموعة (A3)
هولندا × البوسنة والهرسك 5-2
ألمانيا × المجر 5-0
هولندا × ألمانيا 2-2
المجر × البوسنة والهرسك 0-0
البوسنة والهرسك × ألمانيا 1-2
المجر × هولندا 1-1
ألمانيا × هولندا 1-0
البوسنة والهرسك × المجر 0-2
هولندا × المجر 4-0
ألمانيا × البوسنة والهرسك 7-0
ترتيب المجموعة (A3)
1- ألمانيا: 13 نقطة (17-3)- تأهلت إلى ربع النهائي
2- هولندا: 8 نقاط (12- 6)- تأهلت إلى ربع النهائي
3- المجر: 5 نقاط (3- 10)- تأهلت لتصفيات الصعود والهبوط
4- البوسنة والهرسك: نقطة واحدة (3- 16)- هبطت للمستوى الثاني