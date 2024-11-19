دوري الأمم الأوروبية (A3): المجر تستقبل ألمانيا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الثلاثاء، الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية (جولة رفع عتب) فتلتقي البوسنة والهرسك مع هولندا الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والمجر مع ألمانيا بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة (A3)

هولندا × البوسنة والهرسك 5-2

ألمانيا × المجر 5-0

هولندا × ألمانيا 2-2

المجر × البوسنة والهرسك 0-0

البوسنة والهرسك × ألمانيا 1-2

المجر × هولندا 1-1

ألمانيا × هولندا 1-0

البوسنة والهرسك × المجر 0-2

هولندا × المجر 4-0

ألمانيا × البوسنة والهرسك 7-0

ترتيب المجموعة (A3)

1- ألمانيا: 13 نقطة (17-3)- تأهلت إلى ربع النهائي

2- هولندا: 8 نقاط (12- 6)- تأهلت إلى ربع النهائي

3- المجر: 5 نقاط (3- 10)- تأهلت لتصفيات الصعود والهبوط

4- البوسنة والهرسك: نقطة واحدة (3- 16)- هبطت للمستوى الثاني