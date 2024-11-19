تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة التاسعة: مالي تواجه إسواتيني

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل منتخب إسواتيني في ضيافة منتخب مالي اليوم، الثلاثاء، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، ولحساب الجولة ذاتها يلتقي منتخبا غينيا بيساو وموزمبيق الساعة 19:00 أيضاً.

النتائج المسجلة في المجموعة التاسعة

غينيا بيساو × إسواتيني 1-0

مالي × موزمبيق 1-1

إسواتيني × مالي 0-1

موزمبيق × غينيا بيساو 2-1

موزمبيق × إسواتيني 1-1

مالي × غينيا بيساو 1-0

إسواتيني × موزمبيق 0-3

غينيا بيساو × مالي 0-0

موزمبيق × مالي 0-1

إسواتيني × غينيا بيساو 1-1

ترتيب المجموعة السابعة

1- مالي: 11 نقطة (4-1)- تأهلت

2- موزمبيق: 8 نقاط (7-4)

3- غينيا بيساو: 5 نقاط (3-4)

4- إسواتيني: نقطتان (2- 7)