الرياضة

محمد رمضان يفاجئ أشرف داري بهذا الطلب

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أحمد جودة - القاهرة -  

فاجأ محمد رمضان المدير الرياضي للنادي ، النجم المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بطلب جديد قبل مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد رمضان يطالب والد أشرف داري بهذا الأمر

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد رمضان وجه طلب لوالد اللاعب أشرف داري بضرورة توقف والده عن الحديث مع الإعلام".

وأضاف كريم رمزي:" محمد رمضان لا يرغب في إعطاء معلومات إلى الإعلام بشأن إصابة أشرف داري، حتى تتحسن حالته ويعود مرة أخرى بعد التعافي من الإصابة ".

ثم أتم:" النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، يرفضوا الحديث عن أي شئ له علاقة بإصابة أشرف داري، والتي اقترب من التعافي منها، حيث سيعود للمشاركة في المباريات مع بداية ديسمبر المقبل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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