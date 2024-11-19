انت الأن تتابع خبر «كنز لا يقدر بمال».. عشبة ربانية تقوى الذاكرة.. وترجعك شباب.. موجود في كل بيت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة الجنكة واحدة من أقدم النباتات الحية وأيضاً النباتات المعمرة، فهى ذات أصول صينية، ولكنها مع مرور الوقت أصبحت تزرع فى بعض البلاد المختلفة من ضمنها اليابان، وتسمى عشبة الجنكة بأنها عشبة النسيان وأيضاً أشجارها تعرف بأسم شجرة الذكاء، وذلك لأنها مفيدة لكى تحسن الذاكرة، وعشبة الجنكة تتوفر على هيئة أقراص من المكملات الغذائية التى قد تباع فى الصيدلية.

عشبة الجنكة لتقوية الذاكرة

• وقد أشتهرت عشبة الجنكة منذ العصور القديمة بأن لها إستخداماتها الشعبية فهى تعمل على حماية الدماغ والذاكرة، وذلك بسبب إحتوائها على مواد كيميائية مضادة للأكسدة.

• وهناك إعتقاد بأن أكثر المكونات المفيدة فى الجنكة هى مركبات الفلافونويدات التى تتميز بأن لها خصائص قوية مضادة للأكسدة، وأيضاً التربينويدات‏ التى تساهم فى تحسين الدورة الدموية من خلال توسيع الأوعية الدموية وأيضاً الحد من التصاق الصفائح الدموية.

•وقد كشفت الأبحاث أن مستخلص الجنكة يتميز بأنه يحسن الذاكرة بصورة جيدة لدى البالغين الأصحاء، وقد تشير معظم الدراسات إلى أن عشبة الجنكة تحسن الذاكرة أو الإنتباة أو وظائف المخ.

عشبة الجنكة فى العلاج النفسى