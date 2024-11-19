علاج حب الشباب للبشرة الدهنية بمكون واحد فقط وبدون تكلفة

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رياض - احمد صلاح - علاج حب الشباب للبشرة الدهنية في المنزل بالثوم، حيث أن الثوم من النباتات العشبية التي تحتوى علي العناصر الغذائية التي لا حصر لها، ويستخدم هذا النوع من النباتات في صنع العديد من الأدوية ومستحضرات العناية بالبشرة لكونه غني جداً بالفيتامينات والمعادن والأملاح، ففي ذاك المقال نذكر لكم أهم فوائد الثوم في علاج البشرة وكيفية استخدامه في علاج حب الشباب للبشرة الدهنية بصنع وصفة به في المنزل.

فوائد الثوم للبشرة

يشتمل الثوم علي خصائص مضادات للالتهاب وأيضاً الأكسدة، مما يجعله مقاوم لتراكم السموم علي الوجه فالتالي يعمل علي تقليل ومعالجة حب الشباب.

نظراً لأن الثوم مضاد قوي للالتهابات، فإنه مضاد لمرض الصدفية وتقليل أعراضه التي تظهر علي الجلد.

نظراً لأن الثوم يحتوى علي مضاد الأكسدة، فإنه يعمل علي محاربة الشيخوخة وتأخر ظهورها.

يعالج الثوم الخطوط الرفيعة والتمدد وتشققات الجلد.

الثوم يعالج الأكزيما لكونه مضاد للالتهابات.

علاج حب الشباب للبشرة الدهنية بالثوم

الثوم له فوائد عظيمة للجسم والبشرة، فهو غني بمضادات للتسمم والبكتريا ولهذا فقد يعتبر الثوم من أهم مقويات المناعة والوقاية من الأمراض، ولهذا ينصح الأطباء بتناول فص أو فصين من الثوم يومياً، كما يمكن استخدام الثوم كعلاج موضعي لعلاج حب الشباب باستخدامه في عمل الوصفات الطبيعية في المنزل.

وصفة الثوم وجل الصبار

المكونات:

2 فص ثوم

ملعقتين من جل الصبار ويمكن استبداله بالماء

قطنه دائرية

طريقة تحضير الوصفة:

هرس الثوم جيداً باستخدام شوكة، ثم خلطه مع جل الصبار وتركه لمدة عشر دقائق حتي يمتزجا.

غمس القطنه بخليط الثوم وجل الصبار، ثم وضع القطنة علي حبوب الشباب الموجودة بالبشرة.

الوصفة البديلة للثوم