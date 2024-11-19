بابا الفاتيكان يطالب بالتحقيق الدقيق في الإبادة الجماعية بـ غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني إلى إجراء تحقيق دقيق في "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، جاء ذلك في كتاب للبابا فرنسيس بعنوان "الأمل لا يخيب أبدًا: الحجاج نحو عالم أفضل"، ويصدر اليوم الموافق 19 نوفمبر.

وأضاف البابا أنه يفكر قبل كل شيء بالنازحين في غزة وسط المجاعة وصعوبة إدخال الغذاء والمساعدات إلى المنطقة.

وتابع قوله: "وفقًا لبعض الخبراء.. ما يحدث في غزة له خصائص الإبادة الجماعية.. يجب التحقيق بعناية لتحديد ما إذا كان يتناسب مع التعريف الفني الذي صاغه رجال القانون والهيئات الدولية".

وفي حديثه عن اللاجئين، لفت البابا فرنسيس: "أفكر قبل كل شيء في أولئك الذين يغادرون غزة في خضم المجاعة التي ضربت إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين نظرًا لصعوبة الحصول على الغذاء والمساعدات إلى أراضيهم"، وفقًا لوكالة أنباء الفاتيكان.

من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الكرسي الرسولي إن بلاده تدافع عن نفسها ضد "مذبحة الإبادة الجماعية للمواطنين الإسرائيليين في 7 أكتوبر" على حد زعمه.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و110 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة بغزة أن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 43,972 شهيد و 104,008 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

كان كتاب البابا فرنسيس كُتِب بمناسبة يوبيل 2025، الذي من المقرر أن يبدأ عشية عيد الميلاد، ويتضمن مقابلات مع البابا فرانسيس وسيصدر اليوم في إيطاليا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية، وسيتم نشره بلغات أخرى في وقت لاحق.