نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ماجدة الرومي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ماجدة الرومي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أحيت أمس حفلا غنائيا خيريا في دبي لدعم بلادها لبنان.

سبب تصدر ماجدة الرومي التريند

وشهد حفل ماجدة الرومي في دبي إقبالا جماهيريا كبيرا، وجاء الحفل لدعم لبنان ضمن مبادرة الإمارات معك يا لبنان، بالتعاون مع مؤسسة دبي للعطاء.

حفل ماجدة الرومي لدعم لبنان

وقدمت ماجدة الرومي أغنية قومي يا بيروت وأشعلت بها الأجواء، وظهرت خلال الحفل بالعلم اللبناني، وتفاعل الحضور مع غناء ماجدة ومن ضمنهم أعضاء المنتخب اللبناني لكرة السلة.

ماجدة الرومي تعبر عن حزنها عن الحروب في لبنان

وقالت ماجدة الرومي خلال كلمتها بالحفل: أي لبناني مبسوط يشوف بلده يدمر، وأهله وناسه ينقتلوا وينصابوا ويتهجروا في حرب يا ريتها ما كانت ولا كان الخراب اللي عم نشوفه والضياع المدمر ولا الخسارة الرهيبة في الأرواح والأرزاق.

وواصلت الرومي: نحن نعيش في مأسأة بسبب مجزرة لم تنتهي منذ عام 1975، كأن نحن منذورين للموت، وغلطات متراكمة حولتنا من سنة 1975 ساحة لتصفية كل الحسابات، وأنا متألمة وحزينة مثل كل اللبنانيين، بس إذا كان مطلوب مني أغني وأقف لبلدي وأهلي وناسي اللي بحاجة لي اليوم راح أغني.

آخر أعمال ماجدة الرومي

وكان آخر أعمال ماجدة الرومي هي اغنيه بعنوان "قمر تاني"، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان عبد الرب إدريس، وإشراف عام عوض الرومي.

كلمات أغنية "قمر تاني"

حبيبي الليلة انساني انساني

أنا فبالي أنا فبالي

أنا فبالي قمر ثاني

حبيبي الليلة انساني انساني

أنا فبالي أنا فبالي

أنا فبالي قمر ثاني

قمر يطلع في ميعاده

ولا يجرحني في بعاده

قمر يطلع في ميعاده

ولا يجرحني في بعاده

قمر أجمل من أحزاني

قمر أجمل من أحزاني

حبيبي الليلة انساني

حبيبي الليلة انساني انساني

أنا فبالي أنا فبالي

أنا فبالي قمر ثاني

السما الليلة صحو

والنسايم عذبه

وأنا ونخيل العُلا

والقمر صحبه

والقمر صحبه

السما الليلة صحو

والنسايم عذبه

وأنا ونخيل العُلا

والقمر صحبه

والقمر صحبه

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على صخر الجبل منثور

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حبيبي الليلة انساني