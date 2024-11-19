نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرم جبر يهنئ وزير الإعلام والسفير العمانيين بمناسبة العيد الوطني الـ54 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ بمناسبة العيد الوطني الـ 54 لسلطنة عمان.

وشدد “جبر” على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في مصر والسلطنة، تحت مظلة متفاهمة بين قائدي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه السلطان هيثم بن طارق.

وأعرب رئيس “الأعلى للإعلام” عن تمنياته لسلطنة عمان وشعبها الشقيق بدوام التقدّم والرقي والازدهار، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى متقدّم من التعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة.