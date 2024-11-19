نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل لجنة الإسكان: الإيجار القديم في مصر يمثل 80% من الوحدات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تُوزَّع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.

أهم النقاط التي تناولها النائب

عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم:

يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة.

الوحدات المغلقة:

لا يوجد حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية المغلقة تحت هذا النظام، ما يُثير تساؤلات حول استغلال الموارد السكنية.

مناقشة القانون الجديد:

مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم .

. سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.

للنقاش المجتمعي قريبًا لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية. المناقشات ستستمر لفترات طويلة للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المالك والمستأجر.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره