انت الأن تتابع خبر شد الوجه في البيت.. طريقة عمل ماسك البقدونس لشد التجاعيد وتبييض البشرة لوجه مشرق بأقل تكلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر البقدونس من أشهر الخضروات المعروفة بفوائدها المذهلة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات المفيدة لتحسين حالة البشرة والشعر، سواءً تم تناولها أو استخدامها في الوصفات الطبيعية فهي مفيدة في تلك الأحوال، ولكل سيدة تعاني من مشاكل البشرة نحن نقدم لكِ اليوم ماسك البقدونس لعلاج العديد من مشاكل البشرة، حيث أنه من أكثر الماسكات فاعلية في تبييض الوجه وإزالة البقع والاسمرار الناتج عن التعرض المباشر للشمس وسوف نتعرف على المكونات اللازمة وطريقة التحضير في الفقرات التالية.

مكونات ماسك البقدونس لتبييض الوجه

يحتوي ماسك البقدونس على مكونات طبيعية ومغذية للبشرة مما يجعلها صحية ونضرة وخالية من أي عيوب في الوجه

وتتمثل تلك المكونات في العناصر التالية:

ست ملاعق من مستخلص البقدونس المغلي.

ملعقة ونصف من عسل النحل.

ملعقة ونصف من الفازلين الطبي.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من النشا.

عبوة فارغة ومعقمة.

طريقة ماسك البقدونس لتبييض الوجه

يكمن السر في فاعلية ماسك البقدونس احتوائه على عدد كبير من الفيتامينات المهمة للبشرة، وللحصول على بشرة ناعمة وناصعة البياض علينا إتباع

الطريقة التالية لتحضير ماسك البقدونس الفعال في تبييض الوجه.