نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:13 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2623.54 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر. وزادت الأسعار 2%مس الإثنين.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2627.60 دولار للأونصة، وفقا لـ””.

وتراجع الدولار الأمريكي مع بدء جني الأرباح بعد الارتفاع المذهل الذي حققه الأسبوع الماضي. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم “أحدث تحركات السوق فنية إلى حد كبير، ومتأثرة بذروة في عمليات شراء الدولار الأمريكي”.

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وأثارت بيانات اقتصادية قوية حديثة مخاوف بشأن ما إذا كان البنك المركزي المصري الأمريكي سيواصل خفض أسعار الفائدة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ سبتمبر. ومن المقرر أن يلقي العديد من مسؤولي البنك بتعليقات هذا الأسبوع.

وقال رودا إن تحرك سعر الذهب سيكون انعكاسا لأي تغير في التوقعات بشأن اجتماع البنك المقرر في ديسمبر، مضيفا أن أي بيانات أو تعليقات من المسؤولين بشأنه ستكون ذات صلة.

ويرى المتداولون حاليا فرصة قدرها 58.8% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر مقابل فرصة تبلغ 41.2 % لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت روسيا يوم الأحد أكبر غارة جوية لها على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما ألحق أضرارا بالغة بشبكة الطاقة في البلاد.

وتزدهر الأصول غير المدرة للعائدات مثل الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي ظل حالة الغموض الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 31.32 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.3% إلى 969.80 دولار.

استقر سعر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من 5% أمس الإثنين.