الظاهرة الزراعية – مصر تتقدم بطلبات للحصول على 80 ألف…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية – مصر، إن الشركة لديها توجه لمشاركة الدولة في استصلاح مساحات إضافية لزيادة الرقعة الزراعية ضمن خطة الدولة لاستصلاح مليوني فدان.

وأشار توفيق في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الشركة تقدمت بطلب رسمي للحكومة للحصول على مساحات إضافية من 80 إلى 90 ألف فدان إضافي في النطاقات القريبة من الأراضي المستصلحة من قبل الشركة.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم استثمار 30 مليون دولار خلال 3 أعوام، لاستصلاح مساحات إضافية في مشروع توشكى، وتوسعة محطة الفرز والتعبئة لتصل سعتها إلى 60 طن في الساعة مقابل 30 طن في الساعة حاليا، بجانب تحديث أسطول معدات المزارع.

وأضاف توفيق خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة ضخت استثمارات تراكمية بقيمة 250 مليون دولار منذ عام 2007.