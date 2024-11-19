نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع الذهب بعد تراجع الدولار واشتعال التوتر بين روسيا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب الاثنين، بعد أن مُني بخسائر في الجلسات الست السابقة، مدفوعاً بتوقف صعود الدولار وتجدد الطلب على استثمارات الملاذ الآمن بسبب الضبابية والتوتر إزاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 2608.88 دولار للأونصة مبتعداً بذلك عن أدنى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الخميس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 2613.40 دولار.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب، الذي يعد استثماراً آمناً خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات إذ يُنظر إلى الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على أنها محركات محتملة للتضخم، وهو ما قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.

تراجع الدولار ومستقبل السياسة النقدية

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وعزز ذلك مؤشر الدولار ليتداول عند أعلى مستوى في عام يوم الخميس. لكن العملة الأمريكية انخفضت 0.2% اليوم الاثنين بعد ارتفاعها 1.6% الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن الفيدرالي الأمريكي خفضاً ثالثاً لأسعار الفائدة في ديسمبر، وذلك رغم أن أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية أظهرت توقف التقدم في إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 2%.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 31.13 دولار للأوkwة. وصعد البلاتين 2.2% إلى 959.37 دولار والبلاديوم 4.4% إلى 992.34 دولار.