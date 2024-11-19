دوت الخليج -

3 شهداء برصاص العدو جنوب جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات العدو الصهيوني ، في قرية مثلث الشهداء، جنوب مدينة جنين. 3 شهداء برصاص العدو جنوب جنينأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات العدو الصهيوني ، في قرية مثلث الشهداء، جنوب مدينة جنين. وقالت الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشبان الثلاثة رائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاماً)، وأنور نضال توفيق سباعنة (25 عاما)، وعدنان سليمان طزازعة (32 عاما)، برصاص العدو. ويواصل العدو الصهيوني عدوانه على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات فجر اليوم، وسط تدمير واسع للبنية التحتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 شهداء برصاص العدو جنوب جنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.