أخبار اليمن : تحذير من أجواء شديدة البرودة وماطرة

تحذير من أجواء شديدة البرودة وماطرةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وشديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين 03-06 درجة مئوية.

كما يتوقع أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات إب، لحج وأبين.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظة أرخبيل سقطرى وشمال شرق وجنوب غرب سواحل الأرخبيل.

وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، 3.5 في ذمار(رصابة)، 6.4 في عمران، 7 في صنعاء.

وحذر المركز المواطنين في المناطق الجبلية خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

وحث المزارعين على أخذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية لإيوائها في أماكن دافئة.

ونبه المركز المواطنين في أرخبيل سقطرى من التواجد في بطون الأدوية ومجاري السيول عند هطول الأمطار.