بعد حريق منزلها.. نهال عنبر: "الخضة كانت شديدة والحمد لله ربنا ستر" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نهال عنبر على طمأنة جمهورها بشأن حالتها الصحية بعد الحريق الذي اندلع في منزلها، مؤكدة أنها بخير لكنها ما زالت متأثرة بآثار تلك الصدمة.

وروت الفنانة نهال عنبر خلال تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، تفاصيل الحادث، موضحة أنها كانت نائمة ولم تشعر بشيء حتى اشتعل تابلوه الكهرباء الرئيسي، وأضافت أنها نجت من هذا الحادث بفضل وجود ابنها المخرج حسام الحسيني، الذي لم يكن مخططًا أن يزور منزلها في ذلك الوقت، إذ كان منشغلًا بأعمال أخرى، ولكنه قرر فجأة العودة للاستراحة قليلًا، وكأن الله أرسله لإنقاذها.

قائلة: "أنا كنت نايمة رايحة في النوم، التابلوه ولع وأنا مش دريانة حسام حبيبي ربنا يكرمه هو مكنش جاي الصبح أصلا كان عنده حاجة بيعملها وبعدين قال اجي على البيت أريح شوية هو ربنا بعته الصراحة، أنا نايمة أنا وبنت خالي معايا ورايحين في النوم فهو طلع على السلم شم ريحة شياط جامدة طالع لقى نار طالعة من تابلوه الكهربا الرئيسي فحسام جري صحاني قالي يا ماما الحقي البيت بيولع لأنه مش عارف فين مكان السكينة بتاعة البيت أنا اللي عارفة مكانها فقالي قومي بسرعة افصلي كهربا البيت فأنا نزلت بسرعة فصلت الكهربا عن البيت وبعدين فوجئنا إن في ماية نازلة على البيت كلمت إدارة الكومباوند وبعتولي سباكين على كهربائية، أنا الحمد لله كويسة بس الخضة كانت شديدة شوية لما تلاقي نار والعة قدامك دي ليها رهبة خضة شديدة".

واختتمت حديثها بالتعبير عن امتنانها لوجود ابنها في تلك اللحظة الحرجة، قائلة: "الحمد لله إن حسام جه لو مجاش كنت هتكهرب، الحمد لله ربنا ستر".