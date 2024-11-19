طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة كأنك وضعتي رموش اصطناعية

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رياض - احمد صلاح - تسعى الغالبية العظمى من السيدات والفتيات إلى الحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة، إذ تعد من علامات الجمال التي تميز كل امرأة عن الأخرى، مما يكسب السيدة مزيداً من الأنوثة والحيوية، ونظراً لعدم اهتمام أغلبية السيدات بالتغذية الصحية المناسبة لأجسامهن، فتعاني دائماً من تساقط الشعر سواء لشعر الرأس أو شعر الحواجب والرموش، إلى جانب بعض العادات السيئة التي تتبعها المرأة كالسهر والإرهاق، علاوةً على التدخين وتناول الأطعمة الغير مفيدة، كما نستعرض في تلك المقالة بعض الوصفات الخاصة بتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز التجميل، وإنفاق الكثير من المبالغ المالية.

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية

المكونات

ملعقتان من حليب جوز الهند.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بسكب كمية حليب جوز الهند في إناء مناسب الحجم.

قومي بغمس قطعة القطن في حليب جوز الهند، ثم قومي بتمريرها على شعر رموشك، وانتظري لمدة 10 دقائق.

اشطفي رموشك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين يومياً، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة قشور الليمون لتطويل الرموش وتكثيفها

تحتوي قشور الليمون على نسبة عالية من حمض الفوليك، والذي يعمل على تعزيز نمو الشعر، ومنع تساقطه، علاوةً على احتوائه على فيتامين (سي)، و (ب)، والتي تعمل بدورها على إمداد بصيلات الشعر بالعناصر الغذائية التي تحتاجها،

بما يساعد على تكثيف الشعر في منطقة الحاجب.

3 حبات من الليمون.

كوبان من زيت الزيتون (يمكن استبداله بزيت الخروع).

طريقة التحضير والاستخدام