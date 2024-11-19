حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - كرم الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، الدكتور مصطفي أشرف رئيس مرفق إسعاف مطروح، والمسعف أحمد متولي، والمسعف محمد مدحت، والمسعف عمر محمد، مسعفي مباراة كرة القدم، تقديراً لدورهم في إنقاذ حياة لاعب بعد تعرضه لبلع لسانه أثناء إحدى مباريات.

إنقاذ لاعب بلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم فى مطروح

وكانت إحدى المباريات قد شهدت لحظات حرجة، عندما سقط اللاعب بشكل مفاجئ على أرض الملعب، مما استدعى تدخل طبي سريع لإنقاذ حياته، ومع يقظة فريق الإسعاف وسرعة استجابتهم، تم التعامل مع الحالة بكفاءة عالية، مما ساعد في إنقاذ حياة اللاعب.

وأشاد "رفاعي" خلال التكريم، بجهود مرفق الإسعاف ودورهم الحيوي في الحفاظ على سلامة وأرواح الرياضيين، في مختلف الأنشطة، خاصة مباريات كرة القدم، مؤكداً أن هذا الموقف يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات لضمان سلامة جميع المشاركين في الأنشطة الرياضية.

وأضاف أن هذا التكريم، بمثابة رسالة شكر واعتراف من مديرية الشباب والرياضة بمطروح، بالجهود التي تبذلها كافة القطاعات المعنية، لضمان نجاح واستمرار الأنشطة الرياضية، مع توفير بيئة آمنة لممارسة النشاط الرياضي.

من جانبهم، عبر مسئولو مرفق إسعاف بمطروح، عن تقديرهم لهذا التكريم، مؤكدين على التزامهم التام والدائم بتقديم أفضل الخدمات الطبية العاجلة للمجتمع، وأن ما يقدمونه هو رسالة سامية نحو الحفاظ على أرواح المواطنين بمختلف مواقعهم وفئاتهم.