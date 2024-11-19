نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب دام لسنوات.. مجلس خليفة ينجح في الحصول على تنظيم بطولة العالم الاسكواش للناشئين والناشئات بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح عاصم خليفة رئيس مجلس إدارة اتحاد الاسكواش في الفوز بملف استضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات في مصر خلال شهر يوليو القادم في خطوة كبيرة وعظيمة للاسكواش المصري بتنظيم هذا الحدث العالمي والكبير على ارض الكنانة لاول مرة في نسختها الجديدة حيث لقي الاتحاد المصري خطابا رسميا من جانب الاتحاد الدولي يؤكد رسميا على إستضافة مصر لهذا الحدث والبدء في الترتيب والتنسيق حول مراحل الاعداد لانطلاق البطولة والتي تقام على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس بالمواصفات العاليمة المطلوبة للاتحاد الدولي تليق بحجم الحدث الكبير الذي تشهده مصر خلال هذه الفترة باقامة هذه البطولة بجميع منافساتها الفردي والفرق ناشئين وناشئات.

واكد عاصم خليفة إنه سعيد بهذا الإنجاز وبنيل ثقة الاتحاد الدولي بإسناد هذه البطولة إلى مصر في خطوة كبيرة تأكد علي مدي ثقة الاتحاد الدولي ومنتخبات العالم في التنظيم المصري حيث يصل استضافة مصر لعدد اللاعبين نحو ٥٠٠ لاعب ولاعبه وبالقدرات الموجودة في اخراج هذا الحدث في ابهي صورة واضاف إنه سعي مع كافه القائمين على هذا الملف للترويج واقناع الاتحاد الدولي بضرورة أحقية مصر علي استضافة البطولة علي حساب كل الملفات الاخري التي تقدمت لنيل شرف هذا التنظيم

واضاف ان هذا يعكس مدي قوة الملف المصري ويؤكد على وجود مقومات واضحة في امكانية استضافة الحدث من ملاعب وبنية تحتية متطورة تتناسب مع المواصفات العالمية



واشار عاصم خليفة إلى آن أبطالنا سيكون لديهم حظوظ كبيرة في الفوز بغنائم البطولة خاصة وأنها ستكون علي ارض الكنانة وبين جماهيرهم



واضاف إنه سيواصل سعيه لتحقيق النجاح المطلوب وإعداد خطة وترتيبات علي اعلي مستوى لإخراج هذا الحدث علي اكمل وجه مشيرا إلى إنه فور وصول الخطاب الرسمي بتكليف مصر باستضافة البطولة سيشكل لجان مختصة للبدء في التحضير للبطولة