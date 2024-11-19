بشهادة مجلة variety.. أفلام عالمية تراهن على النجاح بعد تصويرها بمصر وتستعرض أماكن التصوير المبهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - حرصت مجلة variety الأمريكية على إلقاء الضوء حول تصوير 3 أفلام في مصر، مستعرضة أماكن التصوير العالمية المبهرة الموجودة على أرض مصر، حيث تم تصوير الأفلام Wicked 2 وInheritance و Fountain of Youth ونالت الأعمال المرتقب عرضها إشادات واسعة من النقاد، في حين أن الفيلمين الناجحين "ويكيد2"، و"فاونتين أو يوث" للمخرج جاي ريتشي، يستفيدان من ثروات البلاد التاريخية ومساحاتها الشاسعة، فإن المخرج نيل بيرجر سيجسد الوتيرة المحمومة للقاهرة الحديثة من خلال فيلمه عن التجسس "Inheritance" - المقرر عرضه في 24 يناير.

Wicked2

Murder at the Embassy

Inheritance

المخرج جاي ريتشي أثناء تصوير فيلمه في مصر المخرج جاي ريتشي أثناء تصوير فيلمه في مصر

وأضافت المجلة أن هذه الأفلام الثقيلة، تبشر بعام مميز للجنة الناشئة التي تأسست في عام 2019 وتعمل لجنة الفيلم المصرية، وهي تابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية (EMPC)، الآن كمتجر شامل ونقطة تواصل فريدة للمشاريع الدولية التي تحتاج إلى تصاريح وموافقات التصوير، والتنسيق والاتصال مع الوزارات الحكومية مع اقتراح وسطاء الخدمة المحليين لجميع احتياجات الإنتاج.

ومنذ عام 2019، ساعدت اللجنة 55 إنتاجًا دوليًا، حتى أن بعضها استفاد من حافز استرداد نقدي بنسبة 30% للأفلام التي تستخدم مباني ومرافق مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية (EMPC).

وفي أواخر عام 2023، رحبت اللجنة بطاقم عمل فيلم "ويكيد 2" مما ساعد الفيلم الضخم لشركة يونيفرسال في التصوير في موقع الصحراء البيضاء السريالي في مصر. وبعد ستة أشهر، حولت نفس اللجنة هضبة الجيزة إلى ملعب عالي الحيوية لشركة سكاى دانس وأنتجت فيلم "فاونتن أوف يوث".

على مدار أسبوعين في يوليو الماضي، شارك الهرم الأكبر وأبو الهول الصامت مع المعدات الحديثة والمروحيات التي أعارتها السلطات المحلية لأول مرة.

ويقول رئيس نقابة مديري المواقع الدولية جون راكيتش: "كان أحد أصدقائي في مشروع جاي ريتشي. ولم يتمكنوا من التوقف عن الحديث عن مدى سلاسة التصوير لمدة أسبوعين أمام الأهرامات. كانوا ينظمون إطلاق النار والمروحيات، وكل الأشياء الكبيرة التي لا يتم إنجازها هنا عادةً".

وقد تولى راكيش الآن دوراً استشارياً في مشاركة المعرفة المؤسسية، بينما تعمل اللجنة المحلية على ترسيخ موطئ قدم أكثر رسوخاً في السوق العالمية. وكان خبير الإنتاج متواجداً في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام لحشد أكبر عدد ممكن من المواقع كجزء من جولة سريعة في المواقع.

وقال راكيش: "لفترة طويلة، كان الناس يذهبون إلى المغرب لتصوير أهرامات مزيفة. الآن، هناك دفعة كبيرة لحث الناس على العودة إلى مصر. لذا نحن هنا لإلقاء نظرة، لنرى ما هو موجود ونرى كيف يمكننا المساعدة".

وكجزء من واجباته الاستشارية، يقترح راكيش حملة تواصل بسيطة، وقال: "هذه هي مصر الحقيقية، يمكن للإنتاج الآن تصوير الآثار القديمة مع شريك جاد دون الحاجة إلى الخروج وتزييفها. نحن لا نتحدث عن نقل عرض كامل إلى هنا، ولكن إذا كان عليك تصوير مشهد، فيمكنك القدوم إلى هنا. لست مضطرًا إلى خلق مواقع تصوير مزيفة ولا تحتاج إلى ميزانية ضخمة. لا يزال بالإمكان استخدام ميزانية متوسطة وتصور ما هو حقيقي". وأضاف: "أخبرتهم أن يلعبوا على نقاط قوتهم. هوليوود ستأتي إذا كان الأمر صحيحًا".

في فيلم "Inheritance"، احتاج المخرج نيل بيرجر إلى شيء أكثر خشونة قليلاً، يليق بفيلم إثارة جنوني حول امرأة شابة تفقد حملها تدريجيًا أثناء جولة حول العالم.

وأضاف راكيش لمجلة فاريتي: "ينتقل الفيلم من نيويورك إلى القاهرة إلى نيودلهي إلى سيول. أردت أن أرى الوضع الطبيعي الجديد في كل هذه الأماكن... كانت الفكرة هي مجرد التواجد في الشارع وترك الحياة تتدفق من حولنا، والعمل مع طاقم حرب العصابات لإضفاء شعور مباشر للغاية على الفيلم".

كان التصوير لمدة أسبوعين في جميع أنحاء القاهرة أشبه بحلم للمخرج المقيم في نيويورك، وأكد حصلنا على كل شيء. صورنا في السوق، وصورنا في المطار، وصورنا في الأهرامات، وصورنا في أي مكان أردناه - حتى خارج السفارة الأمريكية. كان كل شيء يتمتع بهذه المباشرة الرائعة، والطاقة الحقيقية التي تصاحب ذلك".

وأضاف مبتسمًا: "أنا من أنصار نيويورك. لكن الحقيقة هي أن القاهرة هي المدينة الحقيقية التي لا تنام أبدًا. كانت الطاقة مجنونة وديناميكية للغاية لدرجة أنني كنت أحاول فقط أن أصور ذلك فى الفيلم"و كان تم تصوير فيلم Murder at the Embassy في معالم سياحية وتراثية شهيرة في مصر، مثل شارع المعز ومنطقة خان الخليلي ومدينة الإنتاج الإعلامي، مما يعكس جمال العمارة المصرية على الشاشات الدولية.

من جانبه قال الدكتور هانى أبو الحسن سلام، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، تعليقا على اهتمام مجلة فارايتي بالتصوير في مصر، إنه نتاج سنوات طويلة من الجهد وأن فيلم Inheritance للمخرج نيل بيرجر تم تصويره في 2022 ولاقى ترحاب وتنسيق بين كل الوزارات مع للجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث وضعت معايير عالمية للتصوير في مصر وفي نفس الوقت تخضع للمعايير الصحيحة ودون أي مخالفات للقانون القانون وتحقق مستوي عالمي خاصة وأن هناك اثتناء تم للمخرج نيل بيرجر وذلك عندما طلب تغيير لوكيشن تصوير كان وافق عليه قبل الوصول لمصر، واختار مكان آخر وحصل على تصريح في وقتها رغم أن المشاهد كانت تجمع قوات الانتربول و الامن المحلي، موجها الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

أما الجزء الثاني من فيلم Wicked، قال أبو الحسن إن أفيشات الفيلم منشورة في أمريكا في أغلب الولايات وبالتالي هي دعاية أيضا لتصوير العمل في مصر، كذلك تصوير فيلم Fountain of Youth والذي تم تصويره تحت الإشراف الكامل للجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقدمت قامت وزارة السياحة والآثار كل التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع لجنة مصر للإفلام، حيث خصصت موقع مناسب لتصوير الفيلم، وأخر لإقامة فريق العمل في ساحة الهرم، وكذلك مراجعة كافة تفاصيل التصوير حرصاً على حماية المواقع الأثرية بالمنطقة، فيما حرصت وزارة الداخلية على توفير أقصي درجات التأمين لفريق عمل شركة الإنتاج منذ لحظة وصولهم إلى مطار القاهرة حتى انتهاء العمل ومغادرتهم للبلاد، وكذلك خلال عمليات التصوير التي احتوت على الكثير من مشاهد الحركة، والتي تمثلت في عمليات مطاردات بالسيارات وتفجيرات واستخدام طائرات هليكوبتر بما يعكس ضخامة الإنتاج، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد الأمني الكامل لتأمين خروج هذه المشاهد بأفضل صورة ممكنة.