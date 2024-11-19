فوز إندونيسيا وإيران وصدارة اليابان

فوز إندونيسيا وإيران وصدارة اليابانفاز المنتخب الإندونيسي على ضيفه السعودي بهدفين دون رد، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل لإندونيسيا مارسيلينو فيردينان لاعب دينيزه البلجيكي في الدقيقتين 32 و57، ليمنح منتخب بلاده انتصاره الأول في التصفيات.

ورفع المنتخب الإندونيسي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث ومتساويا في عدد النقاط مع استراليا ثاني الترتيب والسعودية التي تواجدت في المركز الرابع والصين خامسة المجموعة التي تتصدرها اليابان بـ 16 نقطة بينما يقبع المنتخب البحريني في المركز الاخير بخمس نقاط.

وعزز منتخب اليابان صدارته للمجموعة الثالثة بعد فوزه على مضيفه الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن منتخبات أستراليا في المركز الثاني.

وسجل ثلاثية اليابان كوكو أوجاوا هدفين في الدقيقتين (39 و 54)، وكو إيتاكورا (45 + 6)، فيما سجل المنتخب الصيني هدفه الوحيد عن طريق لين ليانجمينج في الدقيقة 48.

وضمن الجولة ذاتها فرض منتخب كوريا الجنوبية التعادل على مضيفه الفلسطيني بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب فلسطين بهدف سجله زيد قنبر في الدقيقة 12 قبل أن يدرك منتخب كوريا الجنوبية التعادل في الدقيقة 16 عن طريق قائده هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ولم ينجح منتخب فلسطين في تحقيق فوزه الأول ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ليتواجد في المركز الخامس وقبل الأخير، بينما حافظ منتخب كوريا الجنوبية على سجله خاليا من الهزائم، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة جدول الترتيب ليعزز من حظوظه في التأهل لكأس العالم.

وفاز المنتخب الإيراني على نظيره القيرغيزي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

وانفرد منتخب إيران بصدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم، متفوقا بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه منتخب أوزبكستان الذي حقق الفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ليتواجد في المركز الثاني.

في المقابل توقف رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في قاع الترتيب، بعد تلقيها الهزيمة الرابعة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.