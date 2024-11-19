أخبار اليمن : صحة غزة: إسرائيل قتلت 1000 من كوادرنا

صحة غزة: إسرائيل قتلت 1000 من كوادرناأكدت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم 1000 طبيب وممرض في القطاع منذ بدء الإبادة في السابع من أكتوبر 2023، ودمر عشرات المستشفيات.

وأوضح مدير عام المستشفيات في الوزارة مروان الهمص، في بيان، أن جيش الاحتلال واصل استهداف المنظومة الصحية بشكل كامل في جميع محافظات قطاع غزة، حيث قام بتدمير عشرات المستشفيات والمراكز الطبية وأخرجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأضاف الهمص: "كما يتعمد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية، حيث أعدم حتى الآن أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادرًا من الكوادر الصحية في قطاع غزة".

ولفت المسؤول الصحي في البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام أمس الإثنين باستهداف وتدمير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة الذي كان يقدم الخدمة الصحية والطبية لنحو 300 ألف إنسان.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال اجتياحًا بريًا شمال قطاع غزة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 43,972، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان، فضلًا عن بلوغ الإصابات 104,008.

استهداف مستشفى كمال عدوان

وعن الأوضاع الصحية في شمال القطاع الذي يشهد إمعانًا في الإبادة، قال الهمص: "قام جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية باستهداف مستشفى كمال عدوان، حيث أطلق النيران الثقيلة تجاه مكتب مدير المستشفى حسام أبو صفية".

وأكد الهمص أن "الاحتلال قام باستهداف عائلات الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان، حيث استقبل اثنان من الأطباء في المستشفى عائلاتهم وقد تمت إبادتهم بشكل كامل، بعد أن قتل الاحتلال زوجاتهم وأبناءهم جميعًا في جريمة يندى لها جبين البشرية"

وطالب الهمص المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية بإيقاف هذه الحرب والإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية المستشفيات وتأمين الطواقم الطبية، والعمل على إعادة تشغيل وترميم المستشفيات قبل فوات الأوان.

"مرحلة كارثية"

وحذر المسؤول الفلسطيني من أن "قطاع غزة يعيش مرحلة كارثية لم تمر على أي دولة من دول العالم"، مناشدًا كل العالم بالعمل الفعلي والجاد لإنقاذ الواقع الإنساني والصحي في قطاع غزة قبل فوات الأوان.

وفي وقت سابق اليوم، جدّدت قوات الاحتلال قصفها للطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وقد سبق وأن تعرّض الطابق نفسه للقصف والاستهداف الإسرائيلي عدة مرات.