العراق ينتصر والكويت تحبط الأردن

العراق ينتصر والكويت تحبط الأردنحقق المنتخب العراقي فوزا ثمينا على مضيفه العماني (1-صفر) مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من منافسات الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الكويت وضيفتها الأردن (1-1)، والبحرين وضيفتها استراليا (2-2).

ففي المباراة الأولى، اقتنص المنتخب العراقي فوزا مهما من مضيفه العماني بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما على استاد "مجمع السلطان قابوس الرياضي" ببوشر في إطار مباريات المجموعة الثانية.

وسجل يوسف أمين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (38).

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية أيضا، تعادل المنتخب الكويتي مع ضيفه الأردني (1-1) في المباراة التي جرت بينهما على استاد "جابر الاحمد الدولي" في الكويت.

وتقدمت الأردن عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة (21)، إلا إن الكويت أدركت التعادل بواسطة محمد دحام في الدقيقة (68).

وكانت فلسطين قد تعادل في وقت سابق اليوم مع كوريا الجنوبية (1- 1).

وبانتهاء مباريات الجولة السادسة، حافظت كوريا الجنوبية على موقعها في الصدارة برصيد 14 نقطة، فيما انفردت العراق بالمركز الثاني بعدما رفعت رصيدها إلى 11 نقطة وبفارق نقطتين عن الأردن الثالث برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد عمان عند 6 نقاط في المركز الرابع، ورفعت الكويت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الخامس، فيما بقت فلسطين سادسة وأخيرة برصيد 3 نقاط.

أما في المباراة الثالثة التي جاءت ضمن المجموعة الثالثة، فقد أهدر منتخب البحرين الفوز على ضيفه الاسترالي في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) على استاد "البحرين الوطني" بالمنامة.

وسجل مهدي عبدالجبار في الدقيقتين (75، 77) هدفي البحرين، وكوسيني ينجي في الدقيقتين (1، 90+ 6) هدفي استراليا.

وكانت مباريات الجولة السادسة التي جرت في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة، قد شهدت فوز اندونيسيا على السعودية (2- صفر)، واليابان على الصين (3- 1).

وبهذا، حافظت اليابان على موقعها في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبات يفصلها ثلاث نقاط فقط خلال مبارياتها الأربع المقبلة، لضمان التأهل رسميا إلى النهائيات بغض النظر عن بقية النتائج، في حين اشتد الصراع على بطاقة التأهل المباشرة الثانية عن المجموعة إلى نهائيات المونديال، حيث جاءت استراليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن كل اندونيسيا الثالثة والسعودية الرابعة والبحرين الخامسة، والصين السادسة، ولكل منهم 6 نقاط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.