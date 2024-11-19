شكرا لاهتمامك لمعرفة “وزارة الزراعة تُحدد ” موعد صرف دعم المواشي نوفمبر 2024 ورابط الاستعلام عبر www.mewa.gov.sa والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
تقوم وزارة البيئة والمياه الزراعية بالسعودية بتحديد موعد صرف دعم المواشي نوفمبر 2024، وذلك بعد ان تلقت الكثير من عمليات البحث والاستفسارات من المستفيدين من البرنامج في حين بانها اشارت لاهمية البرنامج بكونه واحد من افضل برامج الدعم بالسعودية، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم موعد صرف دعم المواشي.
صرف دعم المواشي نوفمبر 2024
وبالنسبة لموعد صرف دعم المواشي نوفمبر 2024، ومن المقرر وفقا للوزارة بان تقوم بصرف الدعم في توقيت مُحدد وهو ال10 من كل شهر ميلادي وبالنسبة للدعم المخصص لشهر نوفمبر كما تقوم الوزرة بصرفه بحلول يوم الخميس 10 نوفمبر وفي حال صادفت مواعيد الصرف إجازة رسمية بالبلاد فسوف تقوم بتقديم مواعيد الصرف ليوم او تاخيرها ليوم.
وبذلك سياتي يوم الصرف ف 1 نوفمبر 2024
الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1446
بعد ان وضحنا لكم متى موعد صرف دعم المواشي كما تقوم وزارة البيئة والمياه الزراعية بالسعودية لجميع المستفيدين من البرنامج عبر منصتها الرسمية، بالاستعلام عن دعم مربي المواشي إلكترونيًا من خلال منصتها الرسمية التابعة، بحيث يكن بإمكان الجميع وبكل سهولة الاستعلام عن الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- مُباشرة عليك بالدخول الي رابط منصة وزارة البيئة والمياه والزراعة الرابط من هنا.
- ثانيا عليك بالنقر على افراد.
- وقم بالضغط “دعم مربي الماشية”.
- وان كنت مستخدم قديم عليك بكتابة البيانات الخاصة بك مثل الاسم ورقم المرور.
- يمكنك تسجيل الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- في المكان المخصص يجب كتابة وإدخال رمز التحقق المرئي وقم بالنقر على “تسجيل الدخول”.
- قم بالنافذة التي سيتم فتحها بالنقر على “الاستعلام عن دعم مربي الحيوانات”.
- ويجب بان يتم كتابة وإدخال المعلومات المتعلقة بالهوية لتقوم بتأكيد حالة الطلب الخاصة بك.
- ستقوم المنصة بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بمواعيد الصرف .
- انتظر وستقوم المنصة بعرض البيانات المطلوبة الخاصة بك.