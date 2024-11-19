شكرا لاهتمامك لمعرفة “وزارة الزراعة تُحدد ” موعد صرف دعم المواشي نوفمبر 2024 ورابط الاستعلام عبر www.mewa.gov.sa والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تقوم وزارة البيئة والمياه الزراعية بالسعودية بتحديد موعد صرف دعم المواشي نوفمبر 2024، وذلك بعد ان تلقت الكثير من عمليات البحث والاستفسارات من المستفيدين من البرنامج في حين بانها اشارت لاهمية البرنامج بكونه واحد من افضل برامج الدعم بالسعودية، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم موعد صرف دعم المواشي.

صرف دعم المواشي نوفمبر 2024

وبالنسبة لموعد صرف دعم المواشي نوفمبر 2024، ومن المقرر وفقا للوزارة بان تقوم بصرف الدعم في توقيت مُحدد وهو ال10 من كل شهر ميلادي وبالنسبة للدعم المخصص لشهر نوفمبر كما تقوم الوزرة بصرفه بحلول يوم الخميس 10 نوفمبر وفي حال صادفت مواعيد الصرف إجازة رسمية بالبلاد فسوف تقوم بتقديم مواعيد الصرف ليوم او تاخيرها ليوم.

وبذلك سياتي يوم الصرف ف 1 نوفمبر 2024

الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1446

بعد ان وضحنا لكم متى موعد صرف دعم المواشي كما تقوم وزارة البيئة والمياه الزراعية بالسعودية لجميع المستفيدين من البرنامج عبر منصتها الرسمية، بالاستعلام عن دعم مربي المواشي إلكترونيًا من خلال منصتها الرسمية التابعة، بحيث يكن بإمكان الجميع وبكل سهولة الاستعلام عن الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية: