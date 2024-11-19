اكتمال عقد المتأهلين إلى أمم أفريقيا 2025

اكتمال عقد المتأهلين إلى أمم أفريقيا 2025أكملت منتخبات بوتسوانا، وتنزانيا، وموزمبيق اليوم عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، وذلك بعد ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وبتأهل الثلاثي، وصل عدد المنتخبات المتأهلة للنهائيات إلى 24 منتخبا، وهي بجانب المغرب الدولة المضيفة ومتصدرة المجموعة الثانية : جزر القمر وتونس (المجموعة الأولى)، المغرب والجابون (المجموعة الثانية)، مصر وبوتسوانا (المجموعة الثالثة)، نيجيريا وبنين (المجموعة الرابعة)، الجزائر وغينيا الاستوائية (المجموعة الخامسة)، أنجولا والسودان (المجموعة السادسة)، زامبيا وكوت ديفوار (المجموعة السابعة)، الكونغو الديمقراطية وتنزانيا (المجموعة الثامنة)، مالي وموزمبيق (المجموعة التاسعة)، الكاميرون وزيمبابوي (المجموعة العاشرة)، جنوب إفريقيا وأوغندا (المجموعة الحادية عشرة)، السنغال وبوركينا فاسو (المجموعة الثانية عشرة).

وانتزع منتخب بوتسوانا بطاقة التأهل إلى النهائيات بعد تعادله مع مضيفه المصري (1- 1) في القاهرة ضمن المجموعة الثالثة .

وتقدمت بوتسوانا بهدف عبر لاعبه أمتلا كيباثو في الدقيقة (8)، إلا إن مصر أدركت التعادل بواسطة محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقة (15).

وفي المباراة الثانية في نفس المجموعة، تغلبت موريتانيا على الرأس الأخضر بهدف نظيف على ملعب "شيخا بيديا" في نواكشوط.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد سويعد في الدقيقة (45) .

وبهذا، حصلت بوتسوانا بتعادلها على نقطة ثمينة رفعت لها رصيدها إلى 8 نقاط لتخطف المركز الثاني بفارق نقطة عن موريتانيا صاحبة المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما رفع منتخب مصر الذي ضمن التأهل منذ الجولة الرابعة، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، بينما قبعت الرأس الأخضر في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

أما منتخب تنزانيا فقد حجز بطاقة تأهله إلى النهائيات إثر تغلبه على ضيفه الغيني بنتيجة (1- صفر) في دار السلام ضمن المجموعة الثامنة.

وسجل سايمون موسوفا لاعب الطلبة العراقي، الهدف الوحيد في الدقيقة (61).

ورفع المنتخب التنزاني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف جمهورية الكونغو المتصدرة برصيد 12 نقطة رغم خسارتها اليوم أمام إثيوبيا (1- 2)، فيما تراجعت غينيا للمركز الثالث بتسع نقاط، وتأتي اثيوبيا في ذيل الترتيب بأربع نقاط.

وأخيرا حصد منتخب موزمبيق بطاقة التأهل إلى النهائيات بعد فوزه على مضيفه منتخب غينيا بيساو (2- 1) ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وسجل برونو لانجا وستانلي رافيتو في الدقيقتين (9، 52) هدفي موزمبيق، وبيتو في الدقيقة (42) هدف غينيا بيساو.

ورفعت موزامبيق رصيدها إلى 11 نقطة خلف مالي المتصدرة برصيد 14 نقطة بعد فوزها الكبير اليوم (6- صفر) على إسواتيني، فيما بقيت غينيا بيساو في المركز الثالث بخمس نقاط، وإسواتيني رابعة وأخيرة بنقطتين.

وفي بقية المباريات التي جرت اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية، فازت زامبيا على مضيفتها سيراليون (2- صفر)، وكوت ديفوار على تشاد (4- صفر) في المجموعة السابعة، وتغلبت الكاميرون على ضيفتها زيمبابوي (2- 1)، وتعادلت كينيا وضيفتها ناميبيا (صفر-صفر) في المجموعة العاشرة، وحققت أوغندا الفوز على مضيفتها الكونغو (1- صفر)، وجنوب إفريقيا على ضيفتها جنوب السودان (3- صفر) في المجموعة الحادية عشرة.