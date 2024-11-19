السودان يتأهل وسباعية تاريخية للمغرب

السودان يتأهل وسباعية تاريخية للمغربتأهل المنتخب السوداني إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الـ35 المقررة في المغرب عام 2025، بعد تعادله مع أنغولا سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة السادسة من التصفيات.

ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب أنغولا الذي ضمن تأهله مبكرا والصدارة بـ 14 نقطة، فيما جاء منتخب النيجر في المركز الثالث بـ 7 نقاط بعد فوزه على مضيفه غانا (2 - 1)، ليتجمد رصيد الأخيرة عند 3 نقاط من ثلاثة تعادلات.

وفي باقي المباريات تبدد حلم منتخب ليبيا في التأهل إلى النهائيات لأول مرة منذ 2012، وذلك بتعادله سلبيا مع ضيفه بنين على ملعب طرابلس الدولي ضمن المجموعة الرابعة، ليتنزع منتخب بنين البطاقة الثانية ويلحق بنيجيريا إلى النهائيات، بعدما تصدر الأخير المجموعة الرابعة برصيد 11، وحل منتخب بنين في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف في المواجهتين المباشرتين مع منتخب رواندا صاحب المركز الثالث، فيما حل المنتخب الليبي في المركز الرابع الأخير برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة الثانية عشرة، تغلبت ملاوي على ضيفتها بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

وكان المنتخب البوركينابي الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني، قد ضمن التأهل منذ الجولة الماضية بصحبة السنغال التي تتصدر المجموعة بـ13 نقطة قبل مباراتها غدا /الثلاثاء/ أمام بوروندي.

وتابع المنتخب المغربي الذي ستقام البطولة القارية على أرضه بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، نتائجه الكبيرة وفاز على ضيفه ليسوتو (7- صفر) في وجدة ضمن المجموعة الثانية. والفوز هو السادس للمغرب محققا العلامة الكاملة مع غزارة تهديفية بلغت تسجيل 26 هدفا في 6 مباريات.

وضمن منتخب المغرب تأهله بغض النظر عن نتائجه كونه البلد المضيف، لتنال هذه المجموعة بطاقة واحدة حسمت قبل الجولة الختامية لصالح الغابون الفائزة على مضيفتها إفريقيا الوسطى (1- صفر)، لتحل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وليسوتو ثالثة بـ 4 نقاط، وإفريقيا الوسطى أخيرة بـ 3 نقاط.

وارتقى منتخب جزر القمر إلى صدارة المجموعة الأولى بفوزه على مدغشقر (1- صفر)، ليتصدر المجموعة بـ 12 نقطة، فيما أنهى المنتخب التونسي التصفيات على أسوأ نحو بالرغم من تأهله، وذلك بخسارته أمام ضيفه منتخب غامبيا بهدف نظيف في رادس، ليحل منتخب تونس ثانيا برصيد 10 نقاط.