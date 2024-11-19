كرواتيا والدنمارك إلى ربع نهائي أمم أوروبا

كرواتيا والدنمارك إلى ربع نهائي أمم أوروباحجز منتخب كرواتيا مقعده في الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه منتخب البرتغال (1 - 1) مساء الإثنين في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول.

ولحق منتخب كرواتيا بالبرتغال المتصدر والمتأهل من الجولة الماضية، بكل من المنتخب الإسباني حامل اللقب وبطل كأس أوروبا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والدنمارك، فيما تبقى بطاقة أخيرة في المجموعة الثالثة.

واحتل المنتخب الكرواتي المركز الثاني بثماني نقاط، خلف البرتغال (14 نقطة)، متقدما على إسكتلندا (7 نقاط) التي فازت على بولندا (4 نقاط) بهدفين لهدف.

وانتزع منتخب الدنمارك البطاقة الثانية المؤهلة عن المجموعة الرابعة إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بتعادله السلبي مع مضيفه منتخب صربيا، ليلحق بإسبانيا حاملة اللقب التي حققت فوزها الخامس تواليا وجاء على ضيفتها سويسرا (3 - 2) في الجولة السادسة الأخيرة بالمستوى الاول.

وضمن المنتخب الإسباني قبل الفترة مقعده في دور الثمانية في ظل تصدره المجموعة برصيد 16 نقطة، ولحق به منتخب الدنمارك في الأدوار الإقصائية باحتلاله المركز الثاني برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين عن صربيا، وتذيلت سويسرا الترتيب بنقطتين.

وفي العاصمة البولندية وارسو، خطف المنتخب الإسكتلندي الفوز من مضيفه البولندي (2 - 1)، لكنه لم يتمكن من التأهل، ولو أنه صعد إلى المركز الثالث للعب الملحق بدلا من الهبوط إلى المستوى الثاني مباشرة.