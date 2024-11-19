موعد مباراة البرازيل وأوروجواي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب البرازيلي ضد نظيره أوروجواي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل وأوروجواي

ويتواجد منتخب السامبا في المركز الرابع بجدول التصفيات، برصيد 17 نقطة، فيما يحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني، برصيد 19 نقطة.

وتُلعب المباراة في صباح يوم الأربعاء 20 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة إلاربع صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 2 HD الرياضية السعودية، بتعليق عيسى الحربين.