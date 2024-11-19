دوري الأمم الأوروبية (B4): تركيا من أجل العودة إلى المستوى الأول

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الثلاثاء، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم، فتلتقي ويلز مع آيسلندا الساعة 22:45بتوقيت مكة المكرمة، وبذات التوقيت تلعب تركيا ومضيفتها الجبل الأسود.

وانحصرت بطاقة التأهل للمستوى الأول بين تركيا وويلز، ويكفي تركيا أن تتجنب الخسارة في مباراة اليوم لتحجز مكانها في المستوى الأول.

النتائج المسجلة في المجموعة (B4)

آيسلندا × الجبل الأسود 2-0

ويلز × تركيا 0-0

تركيا × آيسلندا 3-1

الجبل الأسود × ويلز 1-2

آيسلندا × ويلز 2-2

تركيا × الجبل الأسود 1-0

آيسلندا × تركيا 2-4

ويلز × الجبل الأسود 1-0

تركيا × ويلز 0-0

الجبل الأسود × آيسلندا 0-2

ترتيب المجموعة (B4)

1- تركيا: 11 نقطة (8- 3)

2- ويلز: 9 نقاط (5-3)

3- آيسلندا: 7 نقاط (9-9)

4- الجبل الأسود: دون نقاط (1-8)