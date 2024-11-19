العالم اليوم - تباين أسعار النفط وسط حذر الأسواق ومخاوف تصعيد حرب أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر تباين أسعار النفط وسط حذر الأسواق ومخاوف تصعيد حرب أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:29 صباحاً - تباينت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد ارتفاعها في جلسة الاثنين، حيث تأثرت الأسواق بتوقف الإنتاج في حقل "يوهان سفيردروب" النفطي في النرويج، بينما بقي المستثمرون حذرين وسط مخاوف من تصعيد محتمل للصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وسجل كلا الخامين القياسيين ارتفاعًا بأكثر من دولارين للبرميل خلال تعاملات الاثنين.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى شركة فوجيتومي للأوراق المالية: "شهد السوق بعض التغيرات بعد مكاسب يوم الاثنين"، مشيرًا إلى أن الحذر يسيطر على المستثمرين مع تقييمهم للتطورات الأخيرة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتزامن ذلك مع تصعيد روسيا لهجماتها، حيث شنت الأحد، أكبر غارة جوية لها على أوكرانيا منذ نحو ثلاثة أشهر، مما ألحق أضرارًا كبيرة بشبكة الطاقة الأوكرانية.

من جهة أخرى، أشار مسؤولون أميركيون إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سمحت مؤخرًا باستخدام أوكرانيا أسلحة أميركية الصنع لضرب أهداف داخل روسيا، في خطوة وصفها الكرملين بـ"القرار المتهور"، متوعدًا بالرد.

وفي سياق المعروض النفطي، أعلنت شركة "إكوينور" النرويجية أنها أوقفت الإنتاج في حقل "يوهان سفيردروب"، وهو الأكبر في غرب أوروبا، بسبب انقطاع الكهرباء، دون تحديد موعد لاستئناف العمل.

كما خفض حقل "تنغيز" في كازاخستان، الذي تديره شركة "شيفرون"، إنتاجه بنسبة بين 28 و30% بسبب أعمال الصيانة الجارية، مما زاد من الضغط على الإمدادات العالمية.

وأفادت وزارة الطاقة الكازاخستانية بأن أعمال الصيانة ستنتهي بحلول السبت المقبل.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.17% لتصل إلى 73.47 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.14% إلى 69.31 دولارًا للبرميل.