تصفيات كأس العالم- أمريكا الجنوبية: قمة محتدمة بين البرازيل وأوروغواي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الثلاثاء، وفجر غد الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، مباريات الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2024، حسب الآتي، ووفق توقيت مكة المكرمة:

بوليفيا × باراغواي- الساعة 23:00

كولومبيا × الإكوادور- الساعة 02:00

الأرجنتين × بيرو- الساعة 03:00

تشيلي × فنزويلا- الساعة 03:00

البرازيل × أوروغواي- الساعة 03:45

النتائج المسجلة في تصفيات أمريكا الجنوبية

باراغواي × بيرو 0-0

كولومبيا × فنزويلا 1-0

الأرجنتين × الإكوادور 1-0

أوروغواي × تشيلي 3-1

البرازيل × بوليفيا 5-1

***

بوليفيا × الأرجنتين 0-3

الإكوادور × أوروغواي 2-1

فنزويلا × باراغواي 1-0

تشيلي × كولومبيا 0-0

بيرو × البرازيل 0-1

***

كولومبيا × أوروغواي 2-2

بوليفيا × الإكوادور 1-2

الأرجنتين × باراغواي 1-0

تشيلي × بيرو 2-0

البرازيل × فنزويلا 1-1

***

فنزويلا × تشيلي 3-0

باراغواي × بوليفيا 1-0

الإكوادور × كولومبيا 0-0

أوروغواي × البرازيل 2-0

بيرو × الأرجنتين 0-2

***

بوليفيا × بيرو 2-0

فنزويلا× الإكوادور 0-0

كولومبيا × البرازيل2-1

الأرجنتين × أوروغواي 0-2

تشيلي × باراغواي 0-0

***

باراغواي × كولومبيا 0-1

أوروغواي × بوليفيا 3-0

الإكوادور × تشيلي 1-0

البرازيل × الأرجنتين 0-1

بيرو × فنزويلا 1-1

***

بوليفيا × فنزويلا 4-0

الأرجنتين × تشيلي 3-0

أوروغواي × باراغواي 0-0

البرازيل × الإكوادور 1-0

بيرو × كولومبيا 1-1

***

كولومبيا × الأرجنتين 2-1

الإكوادور × بيرو 1-0

تشيلي × بوليفيا 1-2

فنزويلا × أوروغواي 0-0

باراغواي × البرازيل 1-0

***

بوليفيا × كولومبيا 1-0

الإكوادور × باراغواي 0-0

فنزويلا × الأرجنتين 1-1

تشيلي × البرازيل 1-2

بيرو × أوروغواي 1-0

***

كولومبيا × تشيلي 4-0

باراغواي × فنزويلا 2-1

أوروغواي × الإكوادور 0-0

الأرجنتين × بوليفيا 6-0

البرازيل × بيرو 4-0

***

فنزويلا × البرازيل 1-1

باراغواي × الأرجنتين 2-1

أوروغواي × كولومبيا 3-2

الإكوادور× بوليفيا 4-0

بيرو × تشيلي 0-0

ترتيب فرق أمريكا الجنوبية

1- الأرجنتين: 22 نقطة (20- 7)

2- أوروغواي: 19 نقطة (16- 8)

3- كولومبيا: 19 نقطة (15- 9)

4- البرازيل: 17 نقطة (16- 10)

5- الأكوادور: 16 نقطة (10- 4)

6- باراغواي: 16 نقطة (6- 5)

7- فنزويلا: 12 نقطة (9- 11)

8- بوليفيا: 12 نقطة (11- 25)

9- بيرو:7 نقاط (3- 14)

10- تشيلي: 6 نقاط (5- 18)