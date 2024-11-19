تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الثانية: العراق في عُمان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يرد منتخب كوريا الجنوبية الزيارة لمنتخب فلسطين على الأراضي الأردنية في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك عند الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتلتقي عمان مع العراق ابتداء من الساعة 19:00 لحساب نفس الجولة والمجموعة.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة في هذه المجموعة تلعب الكويت مع الأردن، الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

كوريا الجنوبية × فلسطين 0-0

العراق × عمان 1-0

الأردن × الكويت 1-1

عمان × كوريا الجنوبية 1-3

فلسطين × الأردن 1-3

الكويت × العراق 0-0

الأردن × كوريا الجنوبية 0-2

عمان × الكويت 4-0

العراق × فلسطين 1-0

كوريا الجنوبية × العراق 3-2

الأردن × عمان 4-0

فلسطين × الكويت 2-2

الكويت × كوريا الجنوبية 1-3

عمان × فلسطين 1-0

العراق × الأردن 0-0

ترتيب المجموعة الثانية

1- كوريا الجنوبية: 13 نقطة (11- 4)

2- الأردن: 8 نقاط (8- 4)

3- العراق: 8 نقاط (4-3)

4- عمان: 6 نقاط (6- 8)

5- الكويت: 3 نقاط (5- 10)

6- فلسطين: نقطتان (3- 7)

نظام فرز المراكز

1- النقاط الإجمالية

2- فرق الأهداف الإجمالي

3- إجمالي الأهداف

4- النقاط في المواجهات المباشرة

5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة

6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة

7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة

8- اللعب النظيف

9- قرعة لكسر التعادل

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.

– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.