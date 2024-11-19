ياسر شاكر: تطوير خدمات الاتصالات يحتاج استثمارات طويلة الأجل…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:19 صباحاً - محمد أحمد ويارا الجنايني_ أكد المهندس ياسر شاكر ، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر للاتصالات، أن تحسين خدمات الاتصالات يتطلب استثمارات طويلة الأجل تمتد بين 3 إلى 5 سنوات، إلى جانب توفير ترددات خاصة وشبكات مستقلة لتقنية الجيل الخامس.

وأوضح شاكر، خلال مشاركته في جلسة “ما بعد الجيل الخامس – التطورات المستقبلية في قطاع الاتصالات”، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT، أن تقنية 5G المستقلة (Stand-Alone) تحتاج إلى بنية تحتية مخصصة لضمان تحقيق السرعات العالية المطلوبة وتعزيز جودة الخدمة، مؤكدًا أن هذه التقنية تُمثل قفزة نوعية في قطاع الاتصالات.

وأشار إلى أن شركة أورانج مصر تعمل على تطوير بنية تحتية حديثة تدعم تطبيقات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة، لافتًا إلى أن الاستثمار في هذه التقنيات يتماشى مع أحدث التطورات العالمية.

وأشاد شاكر بدور وزارة الاتصالات في دعم القطاع التكنولوجي في مصر، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الشركات والجهات الحكومية سيسهم في إحداث طفرة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد شاكر على أهمية تخصيص شبكات مستقلة لتقنية 5G لضمان تحقيق السرعات المطلوبة، موضحًا أن الاعتماد على بنية تحتية مدمجة قد يُضعف الأداء.

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وأضاف أن مواجهة التحديات التقنية بأسلوب استباقي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم سريع وفعّال في السوقين المحلي والإقليمي، مع الالتزام بمواكبة التطورات التكنولوجية لتلبية تطلعات المستخدمين.