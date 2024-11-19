انت الأن تتابع خبر من أسرار الطبيعة .. عشبه سحرية منتشرة في الأسواق تقضي على جميع مشاكل الجهاز الهضمي والقولون + تقوي عضلة القلب + تنظف الكبد من السموم .. النتيجة من أول استخدام والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشرت في الفترات الأخيرة طرق حديثة لعلاج الكثير من الأمراض بإستخدام الأعشاب الطبيعية ، ومن بين هه الأعشاب نجد عشبة الشيبة ، وهي من أهم الأعشاب التي تستخدم لاعلاج العديد من الأمراض منذ أقدم العصور ، و تعرف هذه العشبة بالعديد من الأسماء و منها الشيح ، و الشويلاء ، و الدمسيسة و عدد أخر من الأسماء ، و لهذا النبات فاعلية كبيرة في علاج العديد من الأمراض ، على الرغم من إحتوائه على إحدى المواد السامة ، و لكن هذه المادة لا تؤثر بالضرر إلا عند الإسراف في تناول العشبة .
الفوائد العلاجية لعشبة الشيبة
لعلاج أمراض الجهاز الهضمي
- يمكن إستخدام عشبة الشيبة لتطهير الأمعاء ، و القضاء على كافة أنواع الطفيلات ، و الديدان التي قد تعيش فيها .
- تناول العشبة باستمرار تعمل على تحسين عملية الهضم ، و تساعد على إمتصاص العناصر الغذائية في الطعام ، كما أنها تقضي على الاضطرابات المعوية .
- تحفز عمل الكبد ، و تزيد من إنتاج العصارة الصفراوية .
- تساعد المعدة على زيادة إفراز العصارات الهاضمة .
- تعالج الإنتفاخ و تسهل طرد الغازات .
- تعالج آلام المعدة ، و تقلل الشعور بالمغص .
- تمنع الإلتهابات التي قد تتكون في القولون و المستقيم ، و تعالجها كما أنها تعالج سوء الهضم .
لعلاج أمراض القلب
- تساعد على تقوية الأوعية الدموية ،و تقوي القلب ، و تحافظ على صحته .
- تعالج آلام الأوردة الدموية .
- تنشط الدورة الدموية ، و تمنع التجلطات .
طريقة إستخدام عشبة الشيبة
- للحصول على أفضل نتيجة من عشبة الشيبة ينصح بغلي أوراقها ، و تناولها يوميا مرة واحدة .
بعض الفوائد الأخرى للعشبة
- يمكن تناولها لعلاج الحمى و التخفيف من أعراضها ، و لخفض درجة حرارة الجسم المرتفعة .
- العشبة تستخدم كمسكن للآلام .
- يمكن تناولها ليشعر الجسم بمزيد من الدفء في أيام الشتاء .
- تحافظ على صحة الجهاز البولي ، و تعمل على تفتيت حصوات الكلى و المثانة ، كما أنها مدر جيد للبول .
- تعمل على تنقية الجسم من السموم ، و طردها خارجه و بشكل خاص الرصاص و الزئبق .