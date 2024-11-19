مقتل إسرائيلية في قصف صاروخي لحزب الله على تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن امرأة قتلت في شمال إسرائيل وأصيب عدة أشخاص قرب تل أبيب في إطلاق صواريخ من لبنان، في هجمات جاءت في وقت أسفرت فيه غارات جوية إسرائيلية عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في أحدث الهجمات على بيروت.

وقال الجيش اللبناني: "قُتلت امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بصاروخ أصاب مبنى من ثلاثة طوابق في بلدة شفاعمرو العربية الشمالية في الجليل، وفقًا لخدمات الطوارئ. كما أصيب خمسة آخرون بشظايا صاروخ اعتراضي بالقرب من مدينة تل أبيب الكبرى".

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن أنه أطلق طائرات مسيرة هجومية ضد "نقاط عسكرية حساسة" في تل أبيب وأسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل غزوًا بريًا كبيرًا.

وشنت الجماعة عدة هجمات استهدفت تل أبيب وضواحيها، حيث توجد مقار الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وجاءت إطلاق الصواريخ في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على العاصمة اللبنانية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في الموجة الثالثة من الهجمات في أقل من 24 ساعة.