انت الأن تتابع خبر حكيمي يبتغي اعتلاء العرش الإفريقي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحلم المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بتحقيق جائزة أفضل لاعب إفريقي في العام الحالي لأول مرة في مسيرته الكروية.

وترشح حكيمي ضمن قائمة مختصرة تضم 5 لاعبين فقط يتنافسون على جائزة الأفضل في العام من جانب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، التي ستُسلَّم في احتفالية ضخمة يوم 16 دجنبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

ويتنافس حكيمي مع 4 نجوم على جائزة أفضل لاعب إفريقي، هم: النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتالانتا الإيطالي، والإيفواري سيمون أدينغرا، جناح برايتون الإنجليزي، والغيني سيرهو سيراغي، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز، حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وحال تتويج حكيمي بهذه الجائزة، سيكون أول لاعب عربي يتوج بها منذ عام 2018 حين حصل عليها المصري محمد صلاح، كما أنه سيكون ثالث لاعب عربي يحصد اللقب في آخر 10 أعوام بعد صلاح والجزائري رياض محرز.

وسيكون حكيمي أول لاعب مغربي يفوز بالجائزة حال تتويجه بها منذ مواطنه مصطفى حجي عام 1998، الذي كان وقتها لاعبًا في صفوف ديبورتيفو لا كورونا الإسباني، كما أنه سيكون خامس لاعب مغربي يحصد الجائزة بعد محمد التيمومي وبادو الزاكي ومصطفى حجي وأحمد فرس.