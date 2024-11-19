العالم اليوم - بوفون يعترف: هذه قصتي مع الاكتئاب وهكذا تغلبت عليه

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:27 مساءً - قال أيقونة حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، إنه عانى من الاكتئاب قبل نحو 20 عاما أثناء اللعب مع يوفنتوس، مشيرا إلى أن الرسم ساعده في التغلب على المرض.

وصرح بوفون (46 عاما) لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، الثلاثاء، أنه رفض تناول العقاقير خوفا من إدمانها، لكن معالجا نفسيا نصحه بالنظر إلى ما هو أبعد من كرة القدم.

أوضح: "ذهبت للمعالج النفسي 3 أو 4 مرات فقط لكنه قدم لي نصيحة قيمة، وهي ضرورة تنمية اهتمامات أخرى وعدم التركيز بالكامل على كرة القدم".

وأضاف بوفون: "في ذلك الوقت اكتشفت شغفي بالرسم. ذهبت إلى معرض للفن الحديث والمعاصر في تورينو، حيث كان هناك معرض لمارك شاغال".

وتابع: "تعلقت أمام لوحته (المشي) لمدة ساعة. إنها لوحة بسيطة تظهر شاغال وزوجته بيلا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، لكنها تطير. عدت للمعرض في اليوم التالي".

وأشار حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي ومنتخب بلاده سابقا، إلى أنه بدأ في رؤية المعالج بعد أن وصل إلى نقطة منخفضة في نهاية عام 2003.

ويتذكر بوفون قائلا: "بدأ موسمنا في الدوري بشكل جيد لكننا بدأنا بعد ذلك نفقد الزخم. واهتزت نتائجنا في تلك الفترة. شعرت بالفراغ وبدأت أنام بشكل سيئ. كنت أستلقي وأشعر بالقلق معتقدا أنني لن أنام".

واعترف بوفون أنه أصيب بنوبة ذعر قبل إحدى لقاءات الدوري الإيطالي، ثم عرض عليه المدرب إيفانو بوردون إعفاءه من المشاركة في المباراة.

لكن بوفون رفض، موضحا: "قلت لنفسي: جيجي، إذا لم تلعب هذه المباراة فسوف يشكل ذلك سابقة ولن تتمكن من اللعب مرة أخرى".

واختتم بوفون حديثه قائلا: "كانت حياتي حقا مثل هذا السقوط والنهوض. لقد ارتكبت أخطاء مثل أي شخص خر، ولم أخفها أبدا".

ويتصدر بوفون قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إيطاليا، بعدما خاض 176 مباراة دولية، كان أبرزها التتويج بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وعلى مستوى النادي، حقق نجاحا كبيرا في يوفنتوس، حيث لعب في الفترة ما بين عامي 2001 و2018 ومن 2019 إلى 2021، حيث فاز بـ10 ألقاب في الدوري الإيطالي و5 ألقاب في كأس إيطاليا، كما أنه يحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للقاءات في الدوري المحلي برصيد 657 مباراة.