التحالف الوطنى ينظم منتدى "ملهم للتطوع" بالفيوم لتعزيز العمل المجتمعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - شهدت محافظة الفيوم انطلاق احتفالية منتدى "ملهم للتطوع" أول منتديات برنامج ملهم، الذي نظمه متطوعي مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، تحت شعار "إبداع"، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة المهتمة بمجال العمل التطوعي.



وحضر المنتدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب وفد من مجلس الأمناء والمكتب الفني للتحالف، وعدد من قيادات العمل المجتمعي والتطوعي.

وجاءت هذه الزيارة لتسليط الضوء على المشروعات الخدمية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة ،حيث تم استقبال السفيرة بحفاوة بالغة، لحضور منتدي ملهم الاول للتطوع بالفيوم ، واطلعت على أبرز المشروعات التي تنفذها المؤسسة.

خلال كلمتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية التطوع ودور المؤسسات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود التي تبذلها مؤسسة الجارحي في هذا الصدد.

من جانبه، أعرب النائب محمد الجارحي عن خالص شكره وتقديره للسفيرة على هذه الزيارة الكريمة، مؤكداً على أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الأهلية.والتحالف الوطني ومؤسسة الجارحي ملتزمين بتقديم كافة أشكال الدعم للمستفيدين، ويسعوا دائماً إلى تطوير برامجهم وخدماتهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.